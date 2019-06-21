Поворот на зиму: когда дикая жара в Украине пойдет на спад

21 июня - день летнего солнцестояния, а со следующей недели жара уже пойдет на спад.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Как она отметила, сегодня самая короткая ночь, самый длинный день, начало астрономического лета и начало поворота на зиму.

Однако в Украине продолжается сильная жара. Синоптик порадовала, что на следующей неделе из страны высокая температура воздуха пойдет на Западную Европу.

"Вот это видно из прогностической карты температуры воздуха на 27 июня", - написала Диденко и опубликовала карту.

Как ранее сообщал "Апостроф", по словам синоптика, температура воздуха, которая сейчас установились на территории Украины, является аномальной даже для лета.