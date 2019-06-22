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"Ополченочка" проголодалась: сети насмешило фото свадьбы на оккупированном Донбассе

суббота, 22 июня 2019, 10:22
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В сети активно обсуждают фотографии с одной из свадеб, которая прошла на оккупированной части Донбасса.

Снимок в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Не могу уснуть. Лазил по сообществам "Дырляндии" и нарыл как по мне красивое фото. Название только придумать не могу", - с иронией написал офицер.

На снимке запечатлена девушка, которая сидит в месте, похожем на столовую. Невеста одета вовсе не в традиционное платье, а в камуфляжную футболку и штаны.

В комментариях пользователи также обратили внимание на "праздничный стол", на котором была варенная картошка, нарезанный сыр и колбаса, а также селедка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликованы фото ликвидированной на Донбассе 32-летней "ополченки".

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