В России вскрылся развод с "авторами" моста Путина в Крым: видео

Строители скандального Керченского моста в аннексированном Россией Крыму записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину по причине того, что уже более полугода не могут получить положенные по контракту деньги.

Об этом сообщает "Крым.Реалии", публикуя видеообращение строителей к Путину.

Так, руководители 15-ти компаний, которые принимают участие в строительстве, винят в своих проблемах фирму "ДЕКО", которая является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" приближенного к президенту РФ бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Уточняется, что общая сумма задолженности, по словам строителей, составляет почти полмиллиарда рублей (около 8 миллионов долларов).

Как сообщал "Апостроф", ранее строители оккупантов завершили укладку шпал и рельсовна первом железнодорожном пути незаконно построенного Крымского моста.