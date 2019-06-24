В Киеве разгорается новый миллионный скандал в оборонке: подробности

В Киеве один из заводов по производству оборонной продукции попал в новый громкий коррупционный скандал.

Об этом сообщается в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева.

Так, в рамках оборонного заказа Министерство обороны заключило с "КБТО" соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА.

Для этого, в начале июля 2018 года завод заключил договор подряда с "Торговый дом "Партсет" и на его выполнение под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35-ти колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам, которые уже были в использовании.

Сообщается, что через четыре недели "КБТО" подписал с "Торговый дом "Партсет" теперь уже договор поставки комплектующих к БТР-3ДА на общую сумму 9,14 млн грн. "Во исполнение договора фирма поставила под видом новых запчастей комплектующие, которые были восстановлены перед тем на территории киевского завода. А именно - 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, кроме того, что комплектующие уже были в использовании, они еще и не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минобороны разгорелся скандал из-за брони НАТО для техники ВСУ.