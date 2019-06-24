В сети показали страшное напоминание о войне на Донбассе: фото 18+

В сети было выложено фото прооперированной конечности украинского военного, получившего тяжелое ранение во время боевых действий на Донбассе.

Снимок был опубликован на странице Facebook "Вернись живым".

Видно, что ногу бойцу пришлось едва не "собирать заново". Большинство пальцев на ноге военный потерял.

"Травма", как отделение называют волонтеры, видела за последние пять лет едва ли не самые ужасные увечья. И раненные еще прибывают в госпиталь", - пишут в сообществе.

Авторы публикации отметили, что подавляющее большинство раненых бойцов в госпитале говорят о планах вернуться на войну, чтобы защищать Родину.

"Пока одни дерутся в бытовых проблемах и онлайн-конфликтах, наши защитники с нечеловеческим мужеством борются за собственное восстановление в госпиталях. Чтобы правдами и неправдами вернуться на передовую "выгонять всю ту нечисть", - говорится в сообщения.

Как сообщал "Апостроф", 22 июня боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных, ранив одного бойца ВСУ.