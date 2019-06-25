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Суд в Киеве вынесет вердикт по многолетнему спору "Фармака" и "Дарницы"

вторник, 25 июня 2019, 20:42
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Верховный суд Украины во вторник, 25 июня, вынесет свой вердикт относительно 13-летнего спора между фармкомпаниями "Фармак" и "Дарница" относительно права на использование торговой марки "Корвалол Corvalolum".

Тем временем, в Национальной академии правовых наук Украины отмечают нарушение фармацевтической фирмой "Дарница" прав интеллектуальной собственности компании "Фармак" на торговую марку "Корвалол".

Как говорится в публикации издания "Деньги.ua" со ссылкой на замдиректора Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины Александра Дорошенко.

"Хочу отметить, что добавление к названию препарата имени производителя (например, "Корвалол-Дарница") также является нарушением конкурентного законодательства и нарушает права потребителей. Ведь когда человек заходит в аптеку, он спрашивает конкретный препарат, без указания его производителя. Потому что люди прекрасно знают этот препарат уже многие десятилетия именно под таким названием - "Корвалол", - сказал Дорошенко.

При этом потери компании "Фармак" из-за использования ТМ "Корвалол" компанией "Дарница" оцениваются десятками миллионов гривен ежегодно.

В 2005 году "Дарница" зарегистрировала лекарства с использованием этого названия и убеждена, что торговый бренд уже давно вошел в общее употребление, а его якобы монополизация "Фармаком" ущемила права других участников рынка. Однако производить препарат под этим названием в Украине (и в ряде других стран) имеет право только компания "Фармак", которая получила свидетельство Департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины на эту торговую марку в 1996 году (по заявке 1993 года).

"Препарат "Корвалол" был разработан еще в 1959 году на Киевском химико-фармацевтическом заводе им. М. В. Ломоносова. С 1991 года единственным производителем лекарства на постсоветском пространстве стала компания "Фармак", являющаяся правопреемником упомянутого завода. А в 1996 году компания получила свидетельство на торговую марку "Корвалол". При этом торговая марка "Корвалол" защищена в 14 странах Европы и Средней Азии. Таким образом, только "Фармак" имеет право производить препарат под этой торговой маркой в Украине и за рубежом", - отметил директор по правовому обеспечению ПАО "Фармак" Дмитрий Таранчук.

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Раздел: Общество
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