Суд принял скандальное решение по участнице акции против Зеленского

Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу в административном правонарушении за участие в пикете против президента Владимира Зеленского в Ровно.

Об этом сообщает "UA: Ровно".

Дарья Коцюруба с товарищем в центре города держали плакаты, на одном из которых, в частности, была надпись "импичмент президенту". Полиция тогда пригласила их в участок и составила протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов и демонстраций. Также протокол составили и на мать несовершеннолетней.

Дело получило резонанс, была реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирные акции является не обязанностью, а правом.

Однако, как рассказала журналистам мать Дарьи, Наталья, в Ровенском городском суде - другого мнения. Решение там вынесли еще 13 июня.

"Была в суде, забрала решение судьи Дионисьева. У нас - предупреждения, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. По моему делу (ненадлежащее воспитание, - ред.) - то его перенесли", - рассказала Наталья.

Женщина добавила, что товарища Дарьи Романа суд также признал виновным. Также городской суд признал Дарью Коцюрубу виновной в расклеивании листовок, в полиции назвали это агитацией без выходных данных.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети обсуждают историю 16-летней активистки Дарьи Коцюрубы из Ровно, которая была задержана на митинге правоохранителями.