Комитет Рады принял решение по судьбе Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту временно не принимать участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает "Интерфакс-Украина", членство нужно приостановить до того времени, как будут получены выводы Венецианской комиссии.

"Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендуем не возобновлять работу до выполнения важных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет", - выступил с заявлением глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на заседании комитета.

Как известно, 26 июня ПАСЕ подтвердила, что Россия возвращается в работу ведомства и сохраняет все свои полномочия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что союзники Украины планируют совместные действия после возвращения России в ПАСЕ.