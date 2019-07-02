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Ветераны АТО возмущены решением Зеленского назначить Гусева губернатором Херсонской области

вторник, 02 июля 2019, 18:20
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Ветераны и волонтеры АТО обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть решение о назначении Юрия Гусева на пост главы Херсонской ОГА.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на открытое обращение к главе государства от "Украинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО в Херсонской области".

"Просим вас пересмотреть решение и исправить ошибку назначения Юрия Гусева на пост главы Херсонской ОГА, без применения его в программы и действий, которые реализует ваша команда", - сказано в обращении.

Ветераны обосновывают свою позицию тем, что Гусев фигурировал в скандалах с закупками Минобороны, с которыми непосредственно был связан в должности заместителя министра обороны.

Гусев - это бывший заместитель министра обороны. Кроме того, его связывают с Валерием Хорошковским. От его партии "Команда озимого поколения" Гусев баллотировался в Раду в 2002 году. И с Владиславом Каськивым, под руководством которого в 2011-2014 годах он работал в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект).

О том, что Гусев может стать губернатором Херсонской области, стало известно в середине июня этого года. Эта новость вызвала возмущение у украинцев, которые зарегистрировали на сайте Кабмина и Президента Украины две петиции с просьбой не допустить назначения Гусева на пост главы Херсонской ОГА.

26 июня люди пикетировали Кабмин из-за возможного назначения Гусева главой Херсонской ОГА.

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