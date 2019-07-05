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Назад во времена Януковича: соцсети возмутил прокурорский беспредел в Харькове

пятница, 05 июля 2019, 16:48
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Юристы и предприниматели в Харькове жалуются на то, что сотрудники правоохранительных органов, в частности прокуроры, возбуждают против компаний "фейковые" уголовные дела и требуют деньги за их закрытие.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает юрист Леонид Маслов.

По его словам, такого "беспредела" со стороны правоохранителей не наблюдалось в Харькове уже давно.

"Схема этих бандюг такая. (Они между собой этот свой коммерческий проект называют "тема" или "пресовать комерсов". Судьи и следователи полиции тоже "в теме", но организаторы и основные бенефициары - прокурорские). Вносят в ЕРДР фейковое уголовное производство по ст. 358 УК (подделка документов) или по "рапорту" или по какому-нибудь мелкому налоговому нарушению. Мол, неизвестные лица ООО такого-то или Фо-П такого-то подделывают документы (например, декларацию по НДС). Под это ведут "расследование" и сбивают бабло", – рассказывает Маслов.

Юрист также отмечает, что сам на практике сталкивался с "темой" всего дважды, однако говорят о том, что это происходит массово. В комментариях также отмечают, что подобное происходит и в Днепре.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Служба безопасности Украины задержала в Харькове двух должностных лиц на систематических взятках.

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