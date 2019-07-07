Как в Киеве отметили Ивана Купала: яркий фоторепортаж

В субботу, 6 июля, в Киеве, на территории Национального музея архитектуры и быта Пирогово, состоялись гуляния в честь традиционного народного праздника Ивана Купала.

Об этом сообщает ZN.

Отмечается, что гостей гуляний, которые традиционно проводятся в Пирогово, ожидал купальский фестиваль с театральным обрядовым действом во главе с Купалом и Мареной. Также гостей порадовали выступления фольклорных коллективов, народные танцы, ярмарка народных ремесел, где можно было приобрести сувенирную атрибутику.

Напомним, Ивана Купала - это своеобразный гибрид языческого праздника в честь божества плодородия Купала, и религиозного – в память об Иоанне Крестителе. Купаловский день и ночь гуляниями славяне отмечают с 6 на 7 июля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве ярко праздновали Ивана Купала.