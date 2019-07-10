Как Украине сломить пропаганду Кремля: американский историк дал неожиданный совет

Украине следует создать русскоязычные СМИ, которые будут вещать на Россию, чтобы нивелировать эффект кремлевской пропаганды на население РФ и оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил американский историк и исследователь Тимоти Снайдер в комментарии "Громадське".

"Вы должны создать русскоязычные СМИ для России. И только потом для Донбасса. И попытаться привлечь людей, которые помогут вам заплатить за это. Думаю, вы должны быть гораздо более амбициозными, а не просто разрушать силу русскоязычных СМИ в Украине ... Вы должны создать хорошую телевизионную журналистику для Российской Федерации, а уже потом для Крыма или Донбасса", - заявил он.

По его мнению, Украина сможет создать более эффективную площадку противодействия российской пропаганде, чем американские или европейские проекты, поскольку украинцы в целом лучше понимают русскую проблематику.

"Если бы вы могли сделать что-то подобное, чему люди действительно доверяли бы ... это может реально помочь населению России. Вы имеете больше преимуществ, чем "Радио Свобода", которое принадлежит американцам, ведь вы лучше понимаете вашу часть мира, чем мы", - отметил исследователь.

Как сообщал "Апостроф", ранее британский журналист выразил мнение, что для того, чтобы Украина могла эффективно противостоять агрессии России, ей необходимо залатать все существующие пробелы во всех сферах государственного устройства.