Украинский боец выдвинул идею необычного парада и показал его участника

Украинский военнослужащий под ником Guy Crouchback в социальных сетях предложил идею проведения парада на День Независимости, который президент Владимир Зеленский предложил отменить.

Об этом сообщает Guy Crouchback в Facebook.

"Как я вижу парад на День Независимости будет - просто организуется он вполне на волонтерских и добровольных началах. И это подумалось - а если, кроме прохождения по Крещатику колонны военных, добровольцев и волонтеров, еще и провести колонну наших "коряг"? Раздолбанные джипы, пятнистые бусики, багги с горелых машин, джихад гольфа, самодельная броня", - написал он.

Многие пользователи поддержали такую идею, однако другие высказались и против замысла бойца ООС.

Напомним, Зеленский предложил новую идею: что в этом году вместо парада лучше потраченные на него деньги выделить украинским героям, военным. Однако в сети пользователи негативно отреагировали на отмену парада.

Как сообщал "Апостроф", 9 июля на сайте президента Украины появилась петиция с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому провести в День Независимости военный парад в Киеве.