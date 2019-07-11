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Восстановление Кернесом памятника Жукову: в сети появилась меткая фотожаба

четверг, 11 июля 2019, 11:46
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В сети появилась искрометная карикатура на восстановление памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове, который повалили активисты 2 июня.

Ее опубликовали в Telegram-аккаунте Perepichka News.

На картинке изображены украинские националисты и мэр Харькова Геннадий Кернес в образе темнокожей женщины, на руках которой сидит мужчина, символизирующий восстановленный памятник Жукову.

Напомним, что 2 июня в Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств. Во время сноса бюста пострадали трое полицейских.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 19 июня харьковские депутаты вернули проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Также в Харькове устроили митинг против возвращения проспекта Петра Григоренко именимаршала СССР Георгия Жукова.

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