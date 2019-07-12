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Откопали Гурченко и притащили Шевченко: в сети жестко прошлись по телемосту на росТВ

пятница, 12 июля 2019, 20:16
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Российские пропагандисты провели телемост, который изначально планировался с украинским телеканалом NewsOne.

В эфире российского телеканала "Россия 1" показали советских деятелей культуры, украинских и российских спортсменов, а также, как заверили в РФ, "обычных граждан Украины и России".

Происходящее не смогли оставить без внимания пользователи социальных сетей. Тут высмеяли попытки российских пропагандистов показать, что в России Украину любят и уважают.

В сети показали самые яркие скриншоты из трансляции российского телеканала.

Напомним, ранее Россия 24 уже пыталась провести телемост с участием с участием украинского телеканала NewsOne. Вскоре Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту сорвавшегося телемоста "между Россией и Украиной",анонсированного российским телеканалом "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

Подробнее о том, как удалось остановить опасную идею российских пропагандистов, читайте в материале "Апострофа": Разрушенный телемост: как украинцы остановили "пробный шар" кума Путина.

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