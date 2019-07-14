Мокрое лето: синоптики озвучили прогноз погоды на неделю

В понедельник, 15 июля, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Дожди прогнозируются в северных, большинстве западных и центральных областей. Днем также дожди местами в южной части страны, иногда грозы, в северных областях, а также Винницкой Хмельницкой и Черновицкой – возможны сильные дожди. На остальной территории – без осадков.

Температура ночью ожидается 10-15 градусов тепла, днем в западных, северных и Винницкой областях 19-24 градуса, на остальной территории 25-28 градусов.

Кроме того, 16-17 июля в Украине прогнозируется также переменная облачность. Ночью без осадков, днем в большинстве областей грозовые дожди, в течение 16 июля в Приазовье и на востоке страны местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15 градусов, на побережье морей до 18 градусов; днем 20-25 градусов, в южных, 17 июля и в восточных областях до 28 градусов; в Карпатах ночью 3-8 градусов тепла, днем 9-14.

Подробнее о погоде на следующую неделю читайте в материале "Апострофа": Дожди и +9: какая погода порадует украинцев в ближайшие дни.