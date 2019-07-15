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Появились страшные подробности зверского изнасилования под Харьковом

понедельник, 15 июля 2019, 10:59
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Жертва зверского преступления в Харьковской области – 19-летняя студентка попала в руки к насильнику, когда отправилась в лес делать селфи.

Об этом сообщается в сюжете телеканала ICTV.

Изначально девушка направлялась к железнодорожной станции, однако решила свернуть в лес, чтобы сделать несколько фотографий.

"Злоумышленник, угрожая расправой, связал девушке руки, ноги и завязал тряпкой глаза. Затем оттащил в свой дом. После того как за жертвой закрылась дверь, мужчина набросился на нее и изнасиловал. Так продолжалось в течение суток", - сообщили представители прессы.

Также мужчина угрожал девушке мачете и порезал ей руку, когда держал ее в плену. Представители полиции рассказали прессе о случившемся после того, как извращенец отпустил девушку.

"После суток привел на станцию, посадил на поезд и приказал ехать в Харьков. Она доехала до города, пересела на другой поезд до Первомайского. Дома она сразу рассказала о случившемся маме", - сообщил глава Первомайского отдела полиции Владимир Кагадий.

Сам виновник не стал отрицать изложенных девушкой фактов, но заявил, что не видит в содеянном ничего плохого: "Я пообещал, что она уйдет, и она ушла, и я проводил ее. О том, что я сделал – как я сожалеть могу? Это же естественно", - утверждает насильник.

Обвиняемому готовят подозрение в совершении сразу нескольких уголовных преступлений. Ему грозит от 5 лет лишения свободы (срок значительно увеличится, если стороне обвинения удастся доказать, что девушку он удерживал против ее воли).

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в особо жестоком изнасиловании, вследствие которого жертва умерла.

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