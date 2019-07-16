Чем опасен Face App: в сети указали на "руку" России и слив личных данных

В интернете предупредили об опасности популярного приложения Face App, которое позволяет "состарить" любого человека.

Соответствующий пост размещен на странице MediaNext Ukraine в Facebook.

Так, Павел Белоусов из Digital Security School 380 рассказал, что Face App разработала российская компания, основатель которой работал в "Яндексе". Приложение не только развлекает пользователей, но и собирает огромные объемы данных фото и другие материалы, сайты, которые посещает пользователь, установленные приложения (add-ons), различную техническую информацию из устройства, cookies и другие средства отслеживания, IP-адрес, тип браузера, идентификатор устройства.

"Политика конфиденциальности" приложения сообщает "FaceApp не может гарантировать безопасность любой информации, которую вы передаете". А еще в "политике" есть пункт - в случае продажи/слияния компании собранные данные также могут быть переданы", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее с помощью Face App в сети показали, как будут выглядеть в старости известные политики, артисты и спортсмены.