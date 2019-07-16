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На кандидата Павлика заявил в полицию конкурент по округу - СМИ

вторник, 16 июля 2019, 13:46
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Кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №216 от партии "Гражданская позиция" Андрей Юсов подал в Нацполицию заявление о совершении уголовного преступления подкупа избирателей со стороны действующего депутата Киевсовета Виталия Павлика.

На своей странице в Facebook Юсов привел доказательства фактов подкупа избирателей со стороны Павлика, который баллотируется по тому же округу как самовыдвиженец, передает "Обозреватель".

По его словам, Павлик едва ли не каждый делает в округе "добрые дела": ставит детские площадки, организует праздники, заменяет почтовые ящики, оставив людям свои реквизиты на ключах, ставит новые окна в подъездах.

"Делается это за деньги из государственного бюджета, а презентуется как "Павлик-красавец заботится о киевлянах", - прокомментировал Андрей Юсов.

Он обратился к другим кандидатам, спросив, сознательно они закрывают глаза на все махинации, которые происходят в округе. Юсов добавил, что ему и избирателям "небезразличны такие действия".

Андрей Юсов не ограничился сообщениями в Facebook и подал заявление в Нацполицию.

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