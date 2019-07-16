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"Внутренняя кухня" Кремля: экс-сотрудник рассказал о вербовщике Путине и его методах

вторник, 16 июля 2019, 10:52
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Президент России Владимир Путин является талантливым вербовщиком, который в любом общении хочет стать близким человеком.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил российский социолог Симон Кордонский, который при Путине получил должность в Кремле.

"Я на выборах что-то делал для Путина, кому-то понравилось. Началась мутотень на пять лет речи писать, послания Федеральному собранию. Никто не знает, что надо. Начальство чего-нибудь хочет такого – это называется игра "угадай-ка". Ты запирался на даче в Волынском и вымучивал из себя какую-то концепцию, текст страниц на 30–40. Это страдательная роль, из ни хера что-нибудь сделать. Я это стараюсь забыть как страшный сон", - говорит он.

По словам Кордонского, Путин является комфортным в общении человеком.

"Но это позиция профессионального вербовщика, а не политика. Я думаю, что это врожденное что-то. Все выходят от него с ощущением, что проблема решена. А потом люди, убежденные в том, что решение принято, начинают между собой разбираться", - добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что президент РФ визирует только принятые решение. При этом Кордонский не смог ответить на вопрос о том, как эти решения рождаются.

"Аппарат живет своей жизнью. Автора решения нельзя назвать в принципе. Они не персонифицируются. Кто-то где-то в курилке что-то сказал, потом вдруг это вылезло на совещании, потом это вдруг где-то оформилось в текст, потом появилось поручение. Кто здесь автор? Сидят 20–25 человек, шуточками перебрасываются, а на следующий день кого-нибудь снимают или кого-то сажают", - сказал он.

Кордонский подчеркнул, что в его аппарате работали люди, которые получили должность еще 25 лет назад. При этом также были и новые люди, но они все ушли.

"Военных почти половина, разведчики бывшие, диверсанты бывшие. Аналитики всякие разные, пишущие бумаги", - завершил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вербовщик боевиков Михаил Полынков рассказал, когда именно Россия начала засылать своих людей в Украину.

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