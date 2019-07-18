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Зеленский дал украинское гражданство еще 9 иностранным бойцам: опубликованы фамилии

четверг, 18 июля 2019, 14:31
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства бойцам, которые защищали Украину в боях на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, согласно указу №526/2019 гражданство Украины получили девять человек: Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев, Денис Прохоров и Алексей Сивохин.

Также гражданство получил Дмитрий Фомин, который участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков Вооруженных сил Украины в условиях боевых действий.

Зеленский заверил, что и впредь будет предоставлять гражданство лицам, которые имеют заслуги перед Украиной.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 28 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства на Донбассе.

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