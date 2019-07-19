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Скандал в Минобороны: НАБУ назвало причину обысков в спортклубе Порошенко

пятница, 19 июля 2019, 13:49
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Обыски в клубе "5 элемент", который является собственностью экс-президента Украины Петра Порошенко, проводятся в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Также обыски осуществляются помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс"".

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, в 2015-2018 годах, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонного заказа специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация части 5 статьи 191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Расследование детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года. Пока это вся информация, которую могут обнародовать учитывая необходимость сохранения тайны следствия.

Как сообщал "Апостроф", ранее Национальное антикоррупционное бюро вызывало на допрос генерального прокурора Юрия Луценко, якобы в связи с тем, что он неправомерно передал материалы по делу Бубенчика другой группе следователей.

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