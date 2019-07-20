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На известную певицу напали на концерте в Виннице: видео инцидента

суббота, 20 июля 2019, 09:20
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В Виннице во время концерта напали на украинскую певицу, заслуженную артистку Украины Анастасию Приходько.

Об этом сама певица написала в Facebook.

"Сегодня (19 июля, - прим. ред.) во время концерта в Виннице на моем 11 округе на меня было совершено нападение, выключали свет 5 раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление..." – написала она.

На одном из опубликованных видео видно, как неизвестный с голым торсом "залетает" на сцену и хватая Приходько за ноги, валит на пол. По всей видимости, после этого, его "обезвредила" охрана исполнительницы.

Как сообщал "Апостроф", 18 февраля 2018 года певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько заявила, что ее незаконно использовали в пиар-ролике президента Украины Петра Порошенко. При этом певица назвала данное видео предвыборным роликом Порошенко.

В октябре этого же года она заявила, что уходит из большой сцены.

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