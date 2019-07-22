Ни единой души: появились свежие фото "аншлага" на пляжах в Крыму

В сети появилось новое фото из оккупированного Россией Крыма, которое отлично иллюстрирует отсутствие туристов на полуострове в разгар сезона отпусков и соответственно очередной проваленный летний сезон.

Об этом пишет у себя в Twitter-аккаунте пользователь Roksolana Today & Крым.

Она опубликовала фото, где на участке пляжа в несколько километров вообще не видно туристов. На снимке вдали виднеется небольшой участок прибрежной линии, где есть отдыхающие, но их там не так много – около 10 человек.

"Беляус, красота", - пишет блогер.

Россиянин в комментариях к публикации нашел "позитив" в отсутствии туристов, отметив, что с таким количеством людей вокруг можно отдохнуть с комфортом.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму произошел обвал на популярном пляже, на мысе Фиолент возле города Севастополь. Поскольку на месте не было туристов, никто не пострадал. Позже стало известно об еще нескольких обвалах в окрестностях города.