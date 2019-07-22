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Под Одессой закроют для отдыхающих часть пляжей: появилось важное заявление

понедельник, 22 июля 2019, 15:56
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Отдыхающих в Татарбунарском районе, под Одессой, предупредили о закрытии части пляжей.

Об этом говорится на сайте районной государственной администрации.

"В связи с проведением испытаний с боевыми стрельбами, сообщаем об опасности на побережье Черного моря (пляж) от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до населенного пункта Лебедевка (включительно) с 7.00 24.07.19 г. до 23.00 25.07.2019 г. Любые испытания потенциально опасны, поэтому просим вас не находиться в указанном районе в указанные сроки", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Украине прошли испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2. Длина аппарата составляет 6,5 метров, а размах крыла - 12 метров. Беспилотник имеет радиус действия в 150 км, максимальную скорость полета 222 км/час и практический потолок полета 6750 метров.

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