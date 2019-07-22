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У нас без войны хуже: сеть взбудоражило неожиданное признание россиянина на Донбассе

понедельник, 22 июля 2019, 09:42
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Житель Якутии, воюющий на стороне боевиков на Донбассе, выдал "перл" о реалиях жизни в глубинке России.

Об этом он рассказал на видео, опубликованном Twitter-аккаунте "Дом в Магнитогорске".

"Родился я в Советском союзе, в Якутии, республика Саха, в городе Якутск. Мне здесь нравится. Здесь люди с большой буквы "Л". В центральной части России такого и не встретишь. Кстати, это многие россияне скажут, странно, война вроде бы здесь, а разбитым выглядит город мой", - говорит он, указывая на нищенские условия жизни в РФ.

В сети на данный момент бурно обсуждают видео, хотя неизвестно, когда именно оно было снято.

"Якут приехал на Украину убивать украинцев и впервые увидел унитаз. Говорит, что у нас в рашке без войны хуже, чем на Донбассе с войной", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились фото детского праздника к пятилетию сына сербского наемника Братислава Зорана Живковича, который на Донбассе возглавлял интернациональную бригаду террористов, он украсил ребенку торт моделями военной техники РФ, а также символами группировок "ДНР" и "Новороссия".

Также в интернете обнародовали видео, на котором украинские военные демонстрируют новые доказательства военного присутствия Российской Федерации на Донбассе.

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