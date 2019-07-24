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Приехало чучело из России: появилось видео с автохамом по пути на украинский курорт

среда, 24 июля 2019, 00:33
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В Мелитополе на дороге заметили автомобиль с российскими номерами, водитель которого отличился опасным вождением.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "РИА Мелитополь".

Как можно увидеть на записи, автомобиль с номерами РФ совершал маневры, перестраиваясь из ряда в ряд, и обгоняя другие транспортные средства, не включая при этом повороты. Предполагается, что это был турист, который ехал через Мелитополь к Азовскому морю.

"Приехало чучело, б*я с России. Ни поворотов, ничего не включает, едет как ему надо", – прокомментировал поведение водителя автор видео.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве произошло очередное смертельное ДТП: водитель Lexus погиб в лобовом столкновении.

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