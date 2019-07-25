В Запорожье похоронили бойца ВСУ с позывным "Генрих": фото

В среду, 24 июля, в Запорожье прошла церемония прощания с ветераном боевых действий на Донбассе, бойцом Вооруженных сил Украины Александром Найденовым с позывным "Генрих".

Об этом сообщается на Facebook странице 93-ей бригады Холодный Яр.

Как отмечается, Александр воевал на Донбассе с самого начала войны. Сперва он служил в составе 92-ой отдельной механизированной бригады, а после увольнения через две недели уже был в составе "холодноярцев".

Умер "Генрих" уже после возвращения из зоны ООС, от остановки сердца.

"Бригада приносит свои искренние соболезнования родным, близким и друзьям бойца", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля под Запорожьем, в Мелитополе, скончался 37-летний ветеран АТО Сергей Вихляев.