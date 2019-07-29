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Может действовать в любых условиях: названы страны, которые заинтересовал украинский "Оплот"

понедельник, 29 июля 2019, 03:14
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Украинские танки "Оплот", с участием которых недавно состоялись масштабные учения в Таиланде, имеют ряд преимуществ перед российскими танками и интересуют другие страны.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил украинский топ-менеджер, генеральный директор харьковского завода им.Малышева (2016-2019 годы) Александр Хлань.

По его словам, тайцы очень довольны украинскими "Оплотами", которые имеют высокую точность огня.

"Оплот" хорош именно для жаркого и влажного климата, для высокогорья. Его двигатели могут работать в условиях полной задымленности и песчаной пыли. Помните, во время иракской кампании американские "Абрамсы" останавливались? У них турбины разрушались из-за попадания в них песка. А наш танк может действовать в любых условиях. Я уверен, что у него очень большой экспортный потенциал", - отметил Хлань.

В то же время он не уточнил, были ли новые варианты контрактов, подобных тайскому, сказав, не будет раскрывать коммерческую страну. Топ-менеджер добавил, что украинской бронетехникой интересуются страны Юго-Восточной Азии, Африки, а в последнее время - Латинской Америки.

"Но нам нужно эксплуатировать тот же "Оплот" внутри страны. Знаете ли, очень трудно продавать технику, которая не используется в собственной армии", - подытожил Хлань.

Больше читайте в материале "Апострофа": Появится ли в Украине "танк будущего": какие боевые машины создаются для армии.

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