Цинизм зашкаливает: чиновники попали в историю с украинским судном "Иван Голубец"

25 июля приказом Госрыбагентства была создана комиссия по расследованию аварии на судне "Иван Голубец", которое затонуло у берегов Мавритании 20 июля: комиссию подозревают в предвзятости.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

Он отмечает, что большинство членов комиссии составляют функционеры Госрыбы и представители госпредприятий, которые, по мнению Бабича: "уже "доуправлялись до ручки" океаническим рыболовным флотом". Кроме того, в комиссии нет представителя МИД и экспертов, которые бы специализировались на подобных авариях.

"Впрочем наиболее интересным является то, что комиссия для своей деятельности планирует... собственный вылет в Мавританию, причем за счет "спонсора", ведь официально Госрыба является очень скромным в расходах органом госвласти. Коррупционные риски комментировать не буду, но в условиях, когда пострадавшие украинские рыбаки и семья погибшего на судне не получили от "канадского судовладельца" ничего, кроме билетов на самолет и угроз взыскания ущерба, такие вояжи чиновников и чиновниц до Атлантического океана (лишенные кстати какого-либо практического смысла), выходят даже за рамки обычного для Госрыбы "циничного реализма", – пишет Бабин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 июля на борту украинского траулера "Иван Голубец", который находился у берегов Западной Африки, произошел масштабный пожар. После этого судно затонуло.