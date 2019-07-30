В Украине умер знаменитый разведчик, которого называли мастером шпионажа: фото

В понедельник, 29 июля, на 87 году жизни скончался ветеран внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.

Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.

Как отмечается, Анатолий Баронин был настоящей легендой советской и украинской разведки. В 1970-ые годы в Нигерии ему удалось добыть информацию о новой на тот момент, смертельно опасной болезни – лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом "Аэрофлота" в СССР. Немецкий журнал "Штерн" в 1970-ые годы называл Баронина "выдающимся мастером шпионажа".

Анатолий Викторович Баронин родился 31 августа 1932 года в Москве в рабочей семье. Получив высшее экономическое образование, был направлен на работу в Молдавию, где через два года его пригласили в местный орган госбезопасности и предложили работать в контрразведке. С августа 1959 начался отсчет его насыщенной, полной рисков и неожиданных поворотов разведывательной биографии.

После окончания разведшколы Анатолий Баронин был командирован в Африку. Он ездил по странам, изучал города, обычаи, устанавливал контакты, помогал африканским партнерам реализовывать различные программы, развивать спортивную и образовательную инфраструктуру молодых государств, и, конечно, занимался выполнением специальных задач.

Он трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

В 1991 году уволился в запас. После обретения Украиной независимости много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины где занимался подготовкой будущих украинских разведчиков.

За многолетний добросовестный труд и весомые достижения в защите национальных интересов Украины Баронин был удостоен ордена Даниила Галицкого, почетного звания "Заслуженный работник образования Украины", наивысшей ведомственной награды СВРУ - "Почетный сотрудник Службы внешней разведки Украины" и многих других ведомственных поощрительных отличий.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на 52-м году жизни скончался известный украинский спортсмен Роман Вирастюк, которому несколько дней назад провели операцию на сердце.