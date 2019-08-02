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Гость из "русского мира": сети разгневало заявление в Одессе известного российского писателя

пятница, 02 августа 2019, 13:02
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Пользователей интернета возмутили слова российского писателя Дмитрия Быкова во время его лекции в Одессе.

Об этом написал блогер Сергей Зуф на своей странице в Facebook.

Лекция прошла 31 июля в "Зеленом театре". Поэту Быкову из зала задали вопрос о роли Одессы в украинском культурном потоке, ответ на который возмутил одесситов.

"Сейчас, когда Одесса оторвалась от российского контекста, какой вы видите ее роль в украинском культурном потоке?" – прозвучал вопрос, на что тот ответил: "Если Одесса будет существовать вне российского контекста, роль ее будет плачевной".

Как отметил Зуф, кроме того, Быков говорил: "Моя самая большая мечта - когда мы снова будем вместе...".

"И что-то там "глобализм для людей, а национализм для дураков", – написал Зуф. Его возмутило, что зрители аплодировали Быкову во время его выступления.

"Ватоцефалы аплодировали начитанному ватоцефалу. Им, гордым одесситам, сказали, что без великой России они малороссийское шаромыжное ничто, а они аплодировали", - возмутился он.

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Также о мнении поэта высказались и другие пользователи интернета.

Как сообщал "Апостроф", по словам бывшего постоянного представителя президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, нет гарантий, что завтра Россия не запустит пару "искандеров" по Херсону или Николаеву.

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