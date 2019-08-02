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Православные отмечают Ильин день: глава ПЦУ пояснил, чем важен этот праздник

пятница, 02 августа 2019, 11:09
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В Ильин день, 2 августа, церковь чтит память святого Илии, который за тысячу лет до Рождества Христова нес благую весть и обличал пороки народа и его правителей, призывая их обратиться к вере.

Об этом у себя на странице в Facebookнаписал предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Епифаний.

Он отметил, что среди ветхозаветных святых пророк Илия был самым значительным по вкладу в распространение веры.

"Святая Церковь чтит память самого большого среди ветхозаветных святых - пророка Божия Илии. Он был человеком, имевшим непоколебимую веру в Бога, безграничное надежду на Него, и всю жизнь посвятила ревностному служению Ему. Илья был великим пророком, чудотворцем, который жил почти за тысячу лет до Рождества Христова, но смело обличал тогдашних правителей и народ, их пороки и страсти, а вместо этого призвал обратиться к правде, к истинному Богу, к истинной вере", - пояснил митрополит.

Ранее "Апостроф" рассказывал о главных приметах и запретах в Ильин день, в том числе и самом известном - запрет на купание.

Как сообщал "Апостроф", 28 июля Православная церковь Украины провела свой первый крестный ход ко Дню Крещения Киевской Руси. Возглавил праздничные мероприятия предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний. Они начались с литургии на территории Софии Киевской, а чтобы поучаствовать в них в центр столицы прибыли около 15 тысяч верующих из разных уголков страны.

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