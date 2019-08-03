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В Минобороны Украины сделали важное заявление о зарплатах военных

суббота, 03 августа 2019, 11:38
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Министерство обороны Украины на 2020 год запросит вдвое больший бюджет, чем в 2019 году: из него более половины планируется потратить на зарплатный фонд.

Об этом на брифинге сообщил начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов.

"По сравнению с прошлым годом сумма расходов Минобороны увеличена на 7,8% и составляет 102, 1 млрд грн. На следующий год мы запросили вдвое большую сумму – 218, 7 млрд грн", - сказал Салахов.

В то же время он подчеркнул, что это лишь предложение Минобороны, поскольку окончательная цифра в бюджетном запросе Минобороны будет сформирована на соответствующем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Согласно Бюджетному кодексу, должно состояться заседание СНБО, где будет рассматриваться военная составляющая проекта бюджета", - сказал Салахов.

Также он рассказал, что в прогнозируемой сумме в 218 млрд грн 55% составляют расходы на содержание персонала, 23% - вооружение и военную технику, 5% - инфраструктуру, 17% - эксплуатационные расходы.

Говоря о размере денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины, Салахов отметил, что на следующий год заложено некоторое повышение денежного довольствия.

В частности, в Минобороны предлагают в следующем году обеспечить 103, 2 млрд грн расходов именно на денежное довольствие военных и заработную плату гражданских работников министерства.

В этом году сумма на эти цели составила 55,5 млрд грн, то есть предлагается фактически вдвое увеличить финансирование "зарплатной" статьи бюджета Минобороны.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 июля президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

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