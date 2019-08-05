Отец убитой Гандзюк обвинил ГПУ в развале дела: в чем суть

Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, обвинил Генеральную прокуратуру в попытках развалить дело об убийстве своей дочери.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, Гандзюк указывает на бездействие прокуратуры по отношению к одному из подозреваемых, Игорю Павловскому. По словам отца убитой активистки, в Генпрокуратуре ему по поводу Павловского отвечали, что тот болен. На суды подозреваемый не являлся, и по видеосвязи отвечать на вопросы также не мог.

"Генпрокуратура не подала ходатайство о продлении меры пресечения, чего же хотеть от человека (изверга), который умирает. А потом футбольный матч в Одессе и среди болельщиков... Павловский. На вид абсолютно здоров и, как говорила героиня одного фильма, "довольно упитанный", – пишет Виктор Гандзюк.

Он также отметил, что в прокуратуре якобы собираются утвердить соглашение с Павловским без согласия потерпевших.

Напомним, подробнее о деле Екатерины Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления.