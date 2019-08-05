​Появилось видео с подозреваемым в разгроме могил бойцов АТО под Житомиром

Полиция вышла на след вандалов, разгромивших могилы бойцов АТО на городском кладбище в Новоград-Волынском.

Об этом сообщает местное издание "Новоград city".

Проанализировав записи с городских камер видеонаблюдения, правоохранителей особо заинтересовало видео, снятое в 22.49 31 июля неподалеку от кладбища - в полутора километрах в сторону центра.

Мужчина в белой футболке и кепке (появляется на седьмой минуте видео) ведет себя подозрительно: цепляется к прохожим, прыгает на проезжей части, пытается помешать движению транспорта. Поведение гражданина говорит о признаках алкогольного или наркотического опьянения.

В полиции надеются, что жители города помогут опознать гражданина на видео. Также есть надежда, что предполагаемый вандал мог попасть на записи автомобильных регистраторов. Полицейские просят водителей, проезжавших вечером 31 июля в районе улиц Пушкина и Шевченко, помочь следствию.

Как сообщал "Апостроф", в Сумах неизвестные сломали крест на могиле погибшего бойца АТО Александра Глуходида, соседнюю могилу облили краской.