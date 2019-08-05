Стрельба в Кирилловке: появилась трагическая новость о пострадавшем

В понедельник утром, 5 августа, в больнице поселка городского типа Кирилловка Запорожской области умер мужчина, который ранее в конфликте с отдыхающими из Днепропетровской области получил ножевое ранение в область грудной клетки.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

Погибший был участником драки с использованием оружия, которая состоялась в Кирилловке 3 августа. В ходе этого конфликта были использованы ножи и огнестрельное оружие.

В данный момент известно о трех пострадавших, у двоих – телесные повреждения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие сразу после конфликта были доставлены в местную районную больницу, за их состоянием наблюдали врачи, оказывая всю необходимую помощь.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео с раненым мужчиной, который стал случайным пострадавшим во время разборок в одном из развлекательных заведений курортной Кирилловки.