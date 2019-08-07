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Google посвятил яркий дудл знаменитому украинцу
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Google посвятил яркий дудл знаменитому украинцу

среда, 07 августа 2019, 11:07
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Google посвятил doodle 7 августа украинскому писателю Пантелеймону Кулишу, со дня рождения которого в этот день исполнилось 200 лет.

На "дудле" можно увидеть изображение украинского казака на коне, который скачет в поле.

Пантелеймон Кулиш – выдающийся украинский писатель, наиболее известный роман которого, "Черная рада" вошел в школьную программу литературы. Иван Франко называл "Черную раду" лучшим историческим романом украинской литературы. Также роман был экранизирован на Киевской киностудии А. Довженко в 2000-м году: по нему был снят 9-серийный телесериал.

Писатель родился в 1819 году. Отец Кулиша происходил из казацко-старшинского рода. Пантелеймон Кулиш был редактором первого украинского журнала "Основа". Он редактировал и печатал произведения в том числе Марко Вовчка. Был автором первого фонетического алфавита – "кулишовки", которая стала основой для печати "Кобзаря".

Кулиш переводил на украинский произведения Шекспира, Гете, Байрона, Шиллера, Пушкина, Некрасова и других.

Также перевел Библию на украинский язык. Работа эта заняла у Кулиша 25 лет, а когда рукопись сгорела, жена уговорила его начать работу заново, которую закончил уже ученый-физик Иван Пулюй.

Кулиш дружил с Тарасом Шевченко. Вместе с ним был арестован царскими властями за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве. Долгое время был в ссылке в Туле.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля поисковик Google представил новый дудл, который посвящен 60-летию фантастической повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких "Страна багровых туч".

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