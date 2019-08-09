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Теперь наедимся: украинцев разозлила новость о падении цен на продукты

пятница, 09 августа 2019, 22:58
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В июле 2019 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% по сравнению с июнем.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как отмечается, в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Больше всего подешевели овощи — на 13,6%. На 0,3-0,1% снизились цены на молоко, продукты переработки зерновых, сметану, подсолнечное масло, сыры, масло. Также подешевели одежда и обувь – на 4,5%. Снижение тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло за счет снижения цен на природный газ на 10,4%.

В то же время на 15,2% подорожали яйца, на 2,9-0,7% - сахар, фрукты, хлеб, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т. ч. на табачные изделия - на 1,6%, алкогольные напитки - на 0,5%. Также произошло повышение тарифов на водоснабжение на 0,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,5%, канализацию - на 0,4%.

Необходимо отметить, что украинцев уменьшение цен не впечатлило.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в компании "Нафтогаз Украина" пересмотрели цены на природный газ для населения.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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