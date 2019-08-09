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Уплыла в море прямо в платье: сети взорвало романтическое видео с Савченко

пятница, 09 августа 2019, 16:32
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Народный депутат Надежда Савченко опубликовала новое видео, в котором она в зеленом платье заходит в море и начинает плавать.

На видеозаписи Савченко заходит в волны прямо в развевающемся вокруг нее платье, доходит до глубины и уплывает вдаль. На этом видео обрывается.

"Кстати, был период, когда ее президентский рейтинг сильно обгонял рейтинг Зеленского-2019 или Порошенко-2014. Смешно", – напомнили в подписи к видео на Facebook странице "Баба і кіт".

Другие пользователи также не удержались от нелесных для нардепа шуток в комментариях.

"Алых парусов не видно, да и Ассоль уже не та", "Не могу досмотреть это до конца. Есть хорошие новости? Она не вернулась?", "На Ростов?", – пишут комментаторы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший народный депутат Надежда Савченко сожгла агитационные газеты своей партии после провала на выборах в парламент.

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