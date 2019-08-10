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Из Генштаба уволен генерал, осужденный за катастрофу Ил-76 под Луганском

суббота, 10 августа 2019, 14:51
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В пятницу, 9 августа, был подписан рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил генерал-майора Виктора Назарова.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Рапорт подписал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.

"У Назарова достаточная выслуга лет для выхода на пенсию. За последний год согласно приказу бывшего НГШ Виктора Муженко Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба, так что пенсия будет начислена высокая, исходя из этих цифр", - написал он.

По словам журналиста, Назаров на самом деле вел вместо Муженко большую часть работы с документами в Генштабе, международный блок, был вторым по влиянию человеком, одновременно исполняя обязанности первого заместителя начальника Генштаба.

"Назаров в 2014-м командовал штабом АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В этом качестве он принимал и ставил подпись под всеми управленческими решениями. Его позиция была во многом определяющей в таких операциях как посылка Ил-76 в Луганский аэропорт, операции в секторе "Д", под Иловайском", - отметил Бутусов.

Он также написал, что Назаров был осужден за служебную халатность за гибель самолета Ил-76 в Луганском аэропорту на 7 лет, сейчас подал в апелляцию, приговор не вынесен. Также является одним из фигурантов дела об Иловайске, по нему зарегистрировано отдельное производство, как и по другим руководителям, но это дело до сих пор в суд не поступило.

"Знаковое увольнение. Муженко и Назаров построили в Генштабе систему "ручного управления", где главную роль играл контроль, а не самостоятельное принятие решений в рамках своей компетенции. И теперь для Хомчака настоящий вызов - сумеет ли он построить более оптимальную модель работы. Скоро увидим", - заявил журналист.

Как сообщал "Апостроф", Шевченковский суд Киева 5 августа заслушал свободные показания и начал допрос жены полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, обвиняемого в государственной измене и участии в террористической организации.

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