В сети разоблачили разведчиков Путина, участвовавших в оккупации Грузии: фото

Волонтеры опубликовали доказательства участия российских военных в оккупации Грузии.

Об этом сообщает ресурс Inform Napalm.

Стало известно, что в захвате городов Гори и Цхинвали в 2008 году принимал участие 417-й отдельный разведывательный батальон ВС РФ. Волонтеры собрали и установили личные данные 4 военнослужащих-разведчиков. Некоторые из них вели социальные страницы под псевдонимами, однако их также удалось идентифицировать через друзей и родственников.

Фотографию на территории Горийской военной базы опубликовал в своем фотоальбоме Наиль Шайхутдинов - военный 417 отдельного разведывательного батальона. Вероятно Шайхутдинов имеет медицинское образование.

Второй оккупант - Александр Морозов, который родился 9 июля 1980 года. В 1997 году окончил школу № 7 в городе Волжск. Как места проживания указал на своих страницах Волжск и город Иваново. Служил в 417-м ОРБ, во 2-й разведроте.

Еще один российский военный - Сергей Пшенников, родился 05.04.1987 года в городе Иваново. Также служил во 2-й разведроте 417 ОРБ в 2008-2009 годах.

Фамилия следующего оккупанта пока не установлена, однако известно его имя - Роман.

С фото и данными оккупантов РФ в Грузии детальней можно ознакомится по ссылке - Inform Napalm.

Как сообщал "Апостроф", к 11 годовщине российского вторжения в Грузию местные волонтеры обнародовали список граждан РФ, которые воевали против их страны.