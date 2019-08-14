В кровавой бойне с десятками погибших в Новой Зеландии нашли "российский след": фото

Обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии написал письмо из тюрьмы в Россию.

Об этом сообщает ресурс "Лентач".

Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в массовом расстреле мусульман, написал письмо в РФ некому Алану. Текст вместился на шесть страниц, а послание датировано 4 июля.

Таррант в письме поблагодарил Алана за почтовые марки с Кремлем и рассказал, как пребывал в России в 2015 году. Он написал про Платона, других писателей и философов, которые его вдохновили. Таррент выразил сожаление, что не может дать волю чувствам, иначе охрана тюрьмы не пропустит письмо.

В тексте упоминается, что наступает "великий конфликт". Также в нем присутствуют выражения, которые можно расценить как призывы к оружию.

Министр по делам исправительных учреждений Новой Зеландии Келвин Дэвис заявил, что тюремные власти не должны были позволить Тарранту отправить письмо. Он требует, чтобы такого не повторилось.

Как сообщал "Апостроф", в манифесте боевика, который совершил теракт в мечети в Новой Зеландии, есть упоминание об Украине.