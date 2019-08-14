В Украине появится полный список с важными данными про ветеранов войны

В Кабинете министров Украины было утверждено постановление о Едином государственном реестре ветеранов войны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные из правительства.

В реестр будет внесена информация об участниках боевых действий на Донбассе, лицах с инвалидностью, которую они получили вследствие войны, пострадавших во время Революции достоинства и членов семей перечисленных лиц.

Создание реестра было возложено на Министерство по делам ветеранов.

Согласно информации журналистов, решение о создании реестра было принято на закрытом заседании КМУ 14 августа.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-президент Петр Порошенко предостерег новый состав Верховной Рады о серьезных последствиях в случае, если они решат ликвидировать или сократить Комитет парламента по делам ветеранов. По его мнению, вследствие такого решения Украине ограничат помощь для участников АТО и ООС, а также прекратит свою работу Министерство по делам ветеранов.