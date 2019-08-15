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"Работает" в двух районах: в сеть попали фото опасного преступника в Киеве

четверг, 15 августа 2019, 02:12
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В Киеве правоохранители разыскивают вора, который совершал кражи в Святошинском и Днепровском районах.

Об этом пишет сообщество "Киев оперативный".

Отмечается, что имя вора - Литвиненко Сергей, он 1993 года рождения. Авторы публикации уточнили, что вор может менять место ночлега и подолгу проживать на улице, вести "бродяжнический образ жизни".

Также сообщается, что Литвиненко является постоянным посетителем пунктов приема вторичного сырья на территории столицы, очевидно, именно сдавая собранное вторсырье он добывает себе средства на питание.

Администраторы сообщества опубликовали фото вора и призвали киевлян и гостей города сообщить в полицию, если те его встретят.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Березняках в Киеве ночью мужчина вскрыл с помощью лома холодильник с мороженым, который стоял у одного из ларьков на улице Шумского. Злоумышленника обнаружили и задержали охранники.

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