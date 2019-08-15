В Одессе ресторан угодил в скандал из-за иностранца: сеть в гневе

В одном из ресторанов Одессы иностранному посетителю выписали счет за ужин на 60 тысяч гривен: в сети обвинили заведение в мошенничестве.

Об этом сообщается на Facebook странице "Баба і кіт".

"В одном из одесских кабаков официант в сговоре с другими "вместе сделал" иностранца. А сам ресторан этим еще и хвастался. Давайте сделаем их известными!", – говорится в подписи к фото с чеком.

Речь идет о заведении под названием Roasteria. Общая сумма, которую попросили заплатить посетителя, составила 59081,25 грн, из которых 7706,25 грн взяли за обслуживание.

Также сообщается, что у ресторана есть два меню, одно из которых, с обычными ценами, предоставляется украинцам, а другое – иностранцам, которых приводят в ресторан девушки, якобы находящиеся в сговоре с заведением.

Особо стоит отметить реакцию представителей ресторана в социальных сетях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе произошло ограбление финского политика, продюсера и бизнесмена российского происхождения Ильи Шпигеля, который приехал на Одесский кинофестиваль.