Известный российский журналист заявил о переезде в Киев

Российский журналист Илья Жегулев, который работал в изданиях "Медуза" и Forbes, заявил о своем переезде в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Жегулева, в Украине он будет работать в агентстве Reuters, на должности корреспондента-расследователя.

"Причин несколько. Личные причины (жене предложили работу мечты) наложились на желание рискнуть, попробовать что-то кардинально новое", – пишет Жегулев.

Журналист также заявил о том, что начнет учить украинский язык. При этом, однако, в своем посте он затруднился с выбором написания "в Украину" или "на Украину", и написал, что уезжает "в Киев".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России 28 июля на 60-м году жизни скончался известный журналист Владимир Кара-Мурза.