Посещал Крым: всплыли новые детали о преподавателе-сепаратисте в военном ВУЗе Харькова

Преподаватель Харьковского института танковых войск (ХИТВ) Геннадий Бондарев, которого обвинили в поддержке оккупации Крыма и скорби по боевикам на Донбассе, мог посещать полуостров после его аннексии.

Об этом сообщается на странице в Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ".

Прямо о фактах посещения оккупированного Крыма авторы поста на написали, однако задали Бондареву "наводящий" вопрос.

"Так как вопрос о преподавателе ХИТВ работнике ВСУ Геннадие Бондареве вышел в открытое информационное пространство и он комментирует, что это фейк, провокация и специальные действия в отношении него. Тогда мы зададим следующий вопрос. Геннадий Владимирович, сколько раз с 2014-2019 года Вы как работник ВС Украины и преподаватель военного института посещали оккупированый Крым? И причины посещения?", – говорится в посте.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Харьковском институте танковых войск (ХИТВ) набирает обороты скандал из-за преподавателя, который якобы является сторонником России, поддерживает аннексию Крыма и скорбит по погибшим на Донбассе боевикам.