Можно не успеть: в сети на фото показали "аншлаг" на пляжах в Крыму

Несмотря на разгар сезона отпусков, в оккупированном Россией Крыму наблюдается крайне малое число отдыхающих, о чем активно сообщают в социальных сетях.

На своей странице в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым25% опубликовал фотографии Евпатории, пляжи которой неожиданно оказались пустыми. И это при том, что до аннексии полуострова здесь отдыхали толпы туристов.

"Евпатория. Заозерное. Все спешат - успеть же нужно! Сезон захватить!" - высмеял пользователь отсутствие туристов.

Также были опубликованы фотографии с Бакальской косы, которые были сделаны 24 августа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на курорте Кирилловка на побережье Азовского моря 24 августа наблюдался настоящий аншлаг - пляжи были буквально забиты отдыхающими.