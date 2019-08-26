В сети вспомнили неравный бой украинских солдат с боевиками на Донбассе: видео

Ровно пять лет назад, 26 августа 2014 года, на Донбассе произошел бой под Новосветловкой, в котором погиб боец Максим Шульга.

Видео боя опубликовал на своей странице в Twitter военный под ником "Позывной Колым".

Как отмечается, в районе населенного пункта Новосветловка 26 августа 2014 года бойцы 80-й Отдельного десантно-штурмового батальона вели бой с российским танком.

"Во время взрыва на видео ранение получил Максим Шульга, но его не успели эвакуировать. БТР, на котором он находился, попал в засаду и был подбит. Он навсегда остался 23-летним", – пишет автор поста.

26 серпня 2014р у район н.п.Новосвітлівка.Бійці 80ї ОДШБ вели нерівний бій з російським танком.

Під час вибуху на відео поранення отримав Максим Шульга, та його не встигли евакуювати,БТР на якому він знаходився потрапив у засідку та був підбитий,він на завжди залишився 23-річним. pic.twitter.com/zonraOuiuy — Позивний Колим (@sahsa5555555551) August 26, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады с позывным Тихон.